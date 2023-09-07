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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Железнодорожный вокзал поврежден в Брянске после падения обломков БПЛА

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении над Брянском украинского дрона средствами ПВО, в результате падения его обломков повреждения получил железнодорожный вокзал.

"Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Брянском сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших нет", - написал он в своем телеграм-канале.

В результате падения обломков беспилотника частично повреждено остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальная площадь и несколько автомобилей, отметил глава региона.

Это уже второй БПЛА, сбитый в Брянской области за последние несколько часов. Сообщение о первом появилось в телеграм-канале Богомаза в 5:41.

Позднее губернатор написал об уничтожении третьего беспилотника на подлете к Брянску, никто не пострадал, разрушений нет.

Брянская область Александр Богомаз
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