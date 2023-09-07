Военные заявили о сбитом в Брянской области украинском БПЛА самолетного типа

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило об уничтожении украинского дрона в Брянской области.

"Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - говорится в сообщении министерства.

По словам российских военных, это произошло в четверг около 6:30 мск.



Позднее в ведомстве сообщили, что около 07:00 мск был сбит еще один дрон.

Ранее глава региона Александр Богомаз сообщал об уничтожении трех беспилотников. Обломки одного из них повредили здание железнодорожного вокзала Брянска