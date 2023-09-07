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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

В РФ унифицируют страхование ответственности за вред, причиненный при применении ИИ

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Госдуме внести в законодательство поправки, которые унифицируют механизмы страхования ответственности за вред, причиненный при применении технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Перечень поручений, утвержденных главой государства по итогам совещания с правительством от 19 июля этого года, опубликован на сайте Кремля.

В частности, правительству РФ совместно с Госдумой поручено до 15 декабря обеспечить "внесение в законодательство РФ в области экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций изменений, направленных на упрощение доступа к участию в экспериментальном правовом режиме, а также на унификацию механизмов страхования ответственности за вред, причиненный в результате применения технологий искусственного интеллекта".

Поправки в федеральный закон "О персональных данных" поручено принять в период осенней сессии 2023 года.

Владимир Путин
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