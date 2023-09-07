Половина россиян считает, что торговые ограничения не решают проблему пьянства

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Более половины россиян (51%) полагают, что ограничения по времени, месту продажи алкогольных напитков и по возрасту покупателей не помогают в борьбе со злоупотреблением алкоголем, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на сайте социологического центра.

То, что государственные ограничения на продажу спиртного помогают сдерживать употребление алкоголя, считают 43% россиян, а 6% сограждан не знают, что можно сказать по этому поводу, отмечают социологи.

Всероссийский опрос был проведен 21-23 июля 2023 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.