Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Половина россиян считает, что торговые ограничения не решают проблему пьянства

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Более половины россиян (51%) полагают, что ограничения по времени, месту продажи алкогольных напитков и по возрасту покупателей не помогают в борьбе со злоупотреблением алкоголем, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на сайте социологического центра.

То, что государственные ограничения на продажу спиртного помогают сдерживать употребление алкоголя, считают 43% россиян, а 6% сограждан не знают, что можно сказать по этому поводу, отмечают социологи.

Всероссийский опрос был проведен 21-23 июля 2023 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.

ФОМ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ученые из РФ предложили вести мониторинг последствий сбросов с АЭС "Фукусима"

Ученые из РФ предложили вести мониторинг последствий сбросов с АЭС "Фукусима"

ФСБ задержала контрабандистов, поставлявших в Европу детали для военной авиации

В Кремле осудили планы США по поставке на Украину снарядов с обедненным ураном

В Кремле осудили планы США по поставке на Украину снарядов с обедненным ураном

Железнодорожный вокзал поврежден в Брянске после падения обломков БПЛА

Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении беспилотника

Система ПВО сбила в Ростове-на Дону два БПЛА

Летевший на Москву беспилотник уничтожен в Раменском городском округе

В Ростове-на-Дону сбит беспилотник

Минобороны РФ предложило ввести воинский учет для заключенных

Что произошло за день: среда, 6 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });