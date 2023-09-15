Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:11

Розничные продажи алкоголя в РФ в январе-августе выросли на 4,3%

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Продажи алкогольной продукции в рознице России в январе-августе этого года составили 146 млн декалитров (дал), что на 4,3% больше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщает Росалкогольтабакконтроль (до 1 сентября 2023 года Росалкогольрегулирование).

Этот показатель не учитывает продажи пива, пивных напитков, сидра, пауре и медовухи, а также реализацию алкогольной продукции в общепите.

В РоссииПоловина россиян считает, что торговые ограничения не решают проблему пьянстваЧитать подробнее

В частности, продажи водки снизились на 0,1%, до 49,4 млн дал, коньяка - выросли на 10,7%, до 8,6 млн дал. Всего спиртных напитков (крепостью свыше 9 градусов) было продано 74,6 млн дал, что на 3,1% больше, чем за восемь месяцев прошлого года.

Продажи виноградных вин выросли на 5,5%, до 37,3 млн дал, игристых (шампанских) - на 9,2%, до 12,1 млн дал, плодовых - на 17,6%, до 8,1 млн дал. Но наибольшие темпы у реализации ликерных вин - рост в 1,8 раза, до 784,9 тыс. дал.

Слабоалкогольной продукции было продано 11,4 млн дал, что на 17,1% больше, чем годом ранее.

ЭкономикаСтоимость спецмарок для алкоголя в России повысится с 1 сентября на 8,5%Читать подробнее

В августе розничная продажа алкогольных напитков составила 19,2 млн дал (на 6,6% больше). В частности, водки было продано 6,3 млн дал (на 0,1% больше), коньяка - 1,1 млн дал (на 13,5% больше). Всего продажи спиртных напитков в минувшем месяце выросли на 4,9%, до 9,6 млн дал.

Виноградных вин было продано 5,1 млн да (на 9,7% больше), игристых (шампанских) - 1,6 млн дал (на 13,2% больше).

Слабоалкогольной продукции продано 1,5 млн дал, что на 14,3% больше, чем в августе прошлого года.

РФ Росалкогольтабакконтроль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рубль возобновил рост к доллару и юаню на фоне позитивных факторов

Рубль возобновил рост к доллару и юаню на фоне позитивных факторов

Цена нефти WTI поднялась выше $90 за баррель впервые с ноября

Цена нефти WTI поднялась выше $90 за баррель впервые с ноября

США произвели масштабное расширение санкционного списка по РФ

США произвели масштабное расширение санкционного списка по РФ

British American Tobacco закрыл сделку по продаже бизнеса в РФ

British American Tobacco закрыл сделку по продаже бизнеса в РФ

Глеб Франк вышел из состава владельцев компании "Русский краб"

ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов

"Распадская" в ближайшие дни намерена возобновить добычу угля в полном объеме

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });