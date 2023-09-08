В регионах РФ стартует голосование на выборах различного уровня

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В ряде регионов России начинается трехдневное голосование на выборах различного уровня; в некоторых регионах оно пройдет в течение двух дней (с 9 по 10 сентября) и в течение одного - 10 сентября.

Будут проведены прямые выборы высших должностных лиц в 21 регионе России. Также пройдут дополнительные выборы депутатов в Госдуму VIII созыва по четырем одномандатным округам в четырех регионах страны - в Карачаево-Черкесской Республике, Республике Крым, Красноярском крае, Липецкой области. Кроме того, будут проведены выборы депутатов законодательных органов регионов РФ в 20 регионах, в том числе в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

В 16 регионах страны пройдут выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) субъектов; в одном регионе - выборы главы муниципального образования административного центра субъекта.

Всего пройдет более 4 тыс. избирательных кампаний в 85 регионах России. Замещению подлежат более 33 тыс. мандатов и выборных должностей. В голосовании смогут принять участие около 67 млн избирателей.

Выборы мэра Москвы

Голосование на выборах мэра Москвы пройдет в течение трех дней - с 8 по 10 сентября. Проголосовать смогут граждане России, зарегистрированные в столице, которым исполнилось 18 лет или исполнится по 10 сентября включительно. Избиратели смогут проголосовать двумя способами - онлайн в личном кабинете на портале mos.ru, а также на избирательном участке. Голосование будет открыто с 08:00 8 сентября до 19:59 10 сентября.

На выборы мэра столицы зарегистрированы пять кандидатов - Сергей Собянин; вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов; вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"); член бюро московского горкома КПРФ, председатель комиссии по науке и промышленности Мосгордумы Леонид Зюганов и первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Дмитрий Гусев.

Также пройдут выборы депутатов в 13 муниципальных образованиях в новой Москве.

Продолжительность голосования в регионах



На выборах глав регионов голосование в течение трех дней будет проходить в 19 регионах России - с 8 по 10 сентября. В течение двух дней (с 9 по 10 сентября) - в одном регионе - в Омской области. Голосование в один день - 10 сентября - пройдет на этом уровне выборов в одном регионе - в Тюменской области.

На выборах депутатов законодательных органов субъектов РФ голосование в течение трех дней пройдет в 18 регионах; а также в течение одного дня - в Башкортостане и Бурятии.

На выборах главы и депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) субъектов России трехдневное голосование пройдет в 13 регионах. Голосование в течение двух дней пройдет в Хабаровском крае и Свердловской области; в течение одного дня - В Ингушетии и Тюменской области.