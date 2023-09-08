В регионах России стартует онлайн-голосование на выборах

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) стартует в большинстве регионов России, в которых проводятся выборы; оно начнется в 8:00 в текущую пятницу и будет проходить до 20:00 10 сентября по местному времени.

В Свердловской области онлайн-голосование будет проводиться с 8:00 9 сентября до 20:00 10 сентября по местному времени. В Томской и Челябинской областях голосование будет проводиться с 8:00 до 20:00 10 сентября по местному времени.

Всего в электронном голосовании на выборах примут участие 25 регионов России - 24 субъекта на федеральной платформе, а также Москва на собственной региональной платформе. В текущем году ДЭГ будет применяться в 11 регионах России - на территории всего региона, а в 14 субъектах - на отдельных выборах.

Возможность принять участие в голосовании на портале ДЭГ будет доступна круглосуточно во все дни его проведения. Для участия в электронном голосовании избирателям требовалось подать соответствующее заявление через портал Госуслуг.

Итоги электронного голосования на выборах в текущем году будут проводиться по завершении голосования на конкретных выборах в определенном регионе. Ранее региональные избирательные комиссии для подведения итогов онлайн-голосования были вынуждены дожидаться завершения голосования на всех выборах в регионах, где используется ДЭГ.

Перед проведением электронного голосования на самих выборах проводились тестирования как федеральной, так и московской платформы. 30-31 августа проводилось последнее перед выборами тестирование федеральной платформы; в ходе него не было зафиксировано серьезных сбоев и замечаний. 25 августа тестирование прошла система онлайн-голосования в Москве; тренировка также прошла без масштабных сбоев.

В период с 8 по 10 сентября в России пройдут выборные кампании различного уровня. Пройдет более 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах России. Всего замещению подлежат более 33 тыс. мандатов и выборных должностей. В голосовании смогут принять участие около 67 млн избирателей.