Летняя погода вернётся в Москву на следующей неделе

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Повышение температуры до + 25 градусов прогнозируется к середине следующей недели в Москве, такая погода будет соответствовать значениям августа, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В субботу в Москве начнёт восстанавливаться антициклональный режим погоды, причем уверено, будет преимущественно без осадков. Но ночь на субботу еще прохладная, минимальные температуры в Москве + 4 - + 6 градусов, а по области до + 2", - сказал Вильфанд.

По его словам, утром в субботу будет прохладно, однако после полудня воздух в столице прогреется от + 19 до + 21 градуса, что выше среднемноголетних значений. Также в субботу прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. В воскресенье температура продолжит повышаться. Ночью + 6 - + 8 градусов, а днем от + 20 до + 22. Осадков не ожидается.

"В понедельник и вторник еще на градус выше - ночью от + 5 до + 10, а днем от + 18 до + 23. И это уже на 2 градуса выше нормы. В среду уже очень теплый день. Ночь будет теплая - + 8 - + 13 градусов, день - + 20 - + 25", - сказал Вильфанд.

По словам научного руководителя Гидрометцентра, такая погода "по климату соответствует концу второй - началу третей декады августа".

Он также отметил, что "нельзя говорить, что такая погода долго продержится, большая вероятность изменения циркуляции", что может привести к понижению температуры.