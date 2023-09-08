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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Прохладная погода ожидается на юге Центрального федерального округа

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Температура на 2-4 градуса ниже нормы прогнозируется в южных регионах Центрального федерального округа, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В южных регионах ЦФО - Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Липецкой областях - будет холодная погода. Там задержится холодный воздух, который пришел в пятницу в столицу. Поэтому, в воскресенье, понедельник и вторник температура там ниже нормы на 2-3, а в Ростовской области на 4 градуса", - сказал Вильфанд.

Также он сообщил, что в Краснодарском крае температура будет около нормы, "но это значит, что там + 23 - + 25 градусов". Кроме того, там "велика вероятность того, что температура воды, которая сейчас 26-28 градусов, будет выше, чем температура воздуха".

Гидрометцентр Роман Вильфанд
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