Прохладная погода ожидается на юге Центрального федерального округа

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Температура на 2-4 градуса ниже нормы прогнозируется в южных регионах Центрального федерального округа, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В южных регионах ЦФО - Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Липецкой областях - будет холодная погода. Там задержится холодный воздух, который пришел в пятницу в столицу. Поэтому, в воскресенье, понедельник и вторник температура там ниже нормы на 2-3, а в Ростовской области на 4 градуса", - сказал Вильфанд.

Также он сообщил, что в Краснодарском крае температура будет около нормы, "но это значит, что там + 23 - + 25 градусов". Кроме того, там "велика вероятность того, что температура воды, которая сейчас 26-28 градусов, будет выше, чем температура воздуха".