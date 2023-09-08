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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

В Минобороны РФ заявили об улучшении положения войск на купянском направлении

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные в ходе активных действий улучшили положение по переднему краю на купянском направлении, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск в ходе активных действий улучшили положение по переднему краю, а также при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоегоровка Харьковской области", - сказал Конашенков на брифинге в пятницу.

По его словам, на этом направлении потери армии Украины составили: до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 сентября 2023 годаВоенная операция на Украине
Игорь Конашенков ВСУ
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