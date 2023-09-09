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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:34

Российские военные сообщили о ракетном ударе по ВСУ в Константиновке

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В российской группировке войск "Юг" сообщили о ракетном ударе по подразделениям украинской армии на территории завода в Константиновке.

"Ракетным подразделением нанесен удар по пункту временной дислокации подразделений 28-й механизированной бригады ВСУ, размещенным на территории стекольного завода в Константиновке", - сказал начальник пресс-центра группировки "Юг" Георгий Минесашвили.

По его словам, еще одним ракетным ударом уничтожен командно-наблюдательный пункт 110-й механизированной бригады ВСУ в Авдеевке.

"Штурмовой и армейской авиацией "Южной" группировки войск нанесено поражение по живой силе атакующих подразделений и бронетехнике ВСУ на лисичанском, соледаро-артемовском, александро-калиновском, авдеевском и марьинском направлениях", - сказал Минесашвили.

По его словам, расчеты тяжелых огнеметных систем "Солнцепёк" нанесли удары по подразделениям 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Клещеевке и Малой Ильиновке.

"Артиллерией группировки уничтожены три опорных пункта, командно-наблюдательный пункт, пункт временной дислокации подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Ивановское, Курдюмовка, Звановка", - сообщил представитель группировки "Юг".

По его данным, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены украинские гаубицы M777, Д-20, противотанковая пушка МТ-12 "Рапира" в районе Часова Яра, Константиновки, Северска, а также пять минометов ВСУ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 сентября 2023 годаВоенная операция на Украине
Россия Украина
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