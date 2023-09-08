В Госдуме предложили ввести госрегулирование цен на бензин в рознице

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким внесла в парламент законопроект, который наделяет правительство РФ правом устанавливать предельно допустимые розничные цены на бензин и дизельное топливо.

Законопроект (№438075-8) опубликован в электронной базе данных парламента.

"В целях стабилизации розничных цен на автомобильный бензин и дизельное топливо правительство РФ устанавливает на данные виды товаров предельно допустимые розничные цены", - говорится в поправках в закон о государственном регулировании торговой деятельности.

По предложению депутатов, срок действия предельно допустимых розничных цен не может составлять менее чем три года и более пяти лет, если иное не будет установлено правительством РФ.

В пояснительной записке авторы напоминают, что правительство уже предпринимало меры по стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов - в ноябре 2018 г. было принято постановление №1329, согласно которому Минэнерго ФАС и хозяйствующие субъекты заключали соглашения о принятии мер по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов.

"Однако принимаемые меры на сегодняшний день не дают для конечного потребителя видимых результатов. В таких условиях введение механизма предельно допустимых розничных цен на автомобильный бензин и дизельное топливо на конечном этапе оборота данных видов топлива представляется обоснованным и оправданным в целях защиты законных экономических интересов граждан и общества в целом", - говорится в пояснительной записке.

Документ внесен без отзыва правительства.

В действующем законодательстве предусмотрен механизм стабилизации розничных цен, но он касается отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.