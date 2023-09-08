Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:25

В Госдуме предложили ввести госрегулирование цен на бензин в рознице

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким внесла в парламент законопроект, который наделяет правительство РФ правом устанавливать предельно допустимые розничные цены на бензин и дизельное топливо.

Законопроект (№438075-8) опубликован в электронной базе данных парламента.

"В целях стабилизации розничных цен на автомобильный бензин и дизельное топливо правительство РФ устанавливает на данные виды товаров предельно допустимые розничные цены", - говорится в поправках в закон о государственном регулировании торговой деятельности.

По предложению депутатов, срок действия предельно допустимых розничных цен не может составлять менее чем три года и более пяти лет, если иное не будет установлено правительством РФ.

В пояснительной записке авторы напоминают, что правительство уже предпринимало меры по стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов - в ноябре 2018 г. было принято постановление №1329, согласно которому Минэнерго ФАС и хозяйствующие субъекты заключали соглашения о принятии мер по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов.

"Однако принимаемые меры на сегодняшний день не дают для конечного потребителя видимых результатов. В таких условиях введение механизма предельно допустимых розничных цен на автомобильный бензин и дизельное топливо на конечном этапе оборота данных видов топлива представляется обоснованным и оправданным в целях защиты законных экономических интересов граждан и общества в целом", - говорится в пояснительной записке.

Документ внесен без отзыва правительства.

В действующем законодательстве предусмотрен механизм стабилизации розничных цен, но он касается отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.

Госдума ЛДПР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МИД РФ вызвал посла Армении

Путин дал старт движению на участках М-12 от Москвы до Арзамаса и Южного обхода Арзамаса.

Путин дал старт движению на участках М-12 от Москвы до Арзамаса и Южного обхода Арзамаса.

Глава ЦИК РФ сообщила о блокировании 5 тыс. атак на ресурсы онлайн-голосования

Глава ЦИК РФ сообщила о блокировании 5 тыс. атак на ресурсы онлайн-голосования

Суд по иску Генпрокуратуры взыскал в пользу РФ 94,2% акций "Метафракс Кемикалс"

Сибирская язва подтвердилась еще у пяти человек в Воронежской области

Задержки с СМС для онлайн-голосования на выборах мэра Москвы объяснили кибер-атаками

Египетская Red Sea Airlines с 8 по 17 сентября приостанавливает полеты в Москву

Египетская Red Sea Airlines с 8 по 17 сентября приостанавливает полеты в Москву

МВД РФ сообщило о задержании лидеров неонацистской группировки "Белая Масть"

ФСБ задержала крымчанина, готовившего теракт на территории полуострова

Движение на Амуро-Якутской железной дороге восстановлено после схода вагонов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });