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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

ФАС проверит возможность манипуляции в мелкооптовой торговле топливом

ФАС проверит возможность манипуляции в мелкооптовой торговле топливом
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит возможность манипуляции в мелкооптовой реализации бензина и дизтоплива (ДТ). Как говорится в сообщении пресс-службы ФАС, соответствующее поручение было направлено по итогам заседания штаба ФАС по мониторингу ситуации на рынке нефтепродуктов.

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"Территориальные органы проверят экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев. Будет проанализирована цепочка формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю. В случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования", подчеркивается в информации.

Как сообщалось, биржевые цены на бензин и ДТ длительное время находятся на высоких уровнях, хотя в России производятся достаточные объемы бензина, а дизеля - кратно больше потребления. На торгах СПбМТСБ сформировался дисбаланс на фоне сезонного спроса на нефтепродукты. Также рост цен на нефтепродукты начался и в рознице, стоимость топлива на АЗС страны в последнее время превышает инфляцию. Цены на нефтепродукты растут в том числе и из-за сокращений в два раза выплат по топливному демпферу, а также выгодной экспортной альтернативы.

ФАС
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