Правительство РФ поддержит производителей инвалидных колясок с электроприводом

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Изготовители отечественных кресел-колясок с электрическим приводом получат приоритет при проведении государственных и муниципальных закупок, постановление об этом подписано, сообщили в Минпромторге России.

"Теперь госзакупки иностранных инвалидных электроколясок будут ограничены при условии, что на конкурсе представлены отечественные аналоги", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В текущем году потребность Социального фонда России, который обеспечивает людей с ограниченными возможностями колясками с электроприводом, составила более 3,3 тыс. штук.

При этом суммарные мощности российских производителей составляют 5,5 тыс. электроколясок в год, что позволяет полностью удовлетворить потребность в этом виде реабилитационной продукции, сообщает Минпромторг.