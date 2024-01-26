Москва начала закупать в Китае инвалидные коляски для детей

Дептруда признал проблемы с закупкой колясок европейского производства

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Москве отмечают сложности в обеспечении детей с тяжелым диагнозом инвалидными колясками европейского производства, их закупают у поставщика из Китая, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного Департамента труда и социальной защиты.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве минимум пять детей с тяжелым диагнозом не обеспечены инвалидными колясками, которые должен закупать Дептруд.

"В 2022 году большинство европейских производителей технических средств реабилитации приняли решение уйти с российского рынка. (...) В настоящее время закупка и поставка необходимых технических средств реабилитации проводится от поставщика из Китая. Эти средства реабилитации являются аналогом колясок активного типа европейского производства", - прокомментировали в департаменте.

По словам чиновников, город в последние годы полностью обеспечивал все потребности людей в средствах реабилитации, в том числе для детей с инвалидностью ранее осуществлялась покупка индивидуальных колясок активного типа у европейских производителей по кастомизированным запросам родителей.

Департамент находится в постоянном контакте с родителями: детально обсуждаются все подробности использования новой коляски ребенком, заверили в ведомстве.