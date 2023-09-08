Явка на выборах парламента Херсонской области превысила 58%

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Более 58% избирателей проголосовали на выборах депутатов Херсонской областной думы к вечеру пятницы, сообщила председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова.

"Явка на сегодняшний день на выборах в Херсонскую областную думу составила 58,42% избирателей. Хочу сказать, что явка у нас растет, и это очень радует. Люди с энтузиазмом продолжают идти на избирательные участки", - сказала она журналистам.

Захарова сообщила также, что избирательные участки на территории Херсонской области в пятницу посетили международные эксперты из Бразилии, Испании, Мозамбика, Нидерландов, Исландии и Индии.

"Самое главное, что они, так же как и наши наблюдатели из числа общественников и наблюдателей от политических партий, констатировали, что нарушений в ходе избирательного процесса выявлено не было. Избирательная система полностью сформирована и действует в рамках российского законодательства", - добавила она.

Выборы парламента Херсонской области начались 2 сентября. В течение шести дней продолжалось досрочное голосование в труднодоступных населенных пунктах, четыре дня работали экстерриториальные участки. 8 сентября началась основная часть трехдневного голосования.