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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:25

Явка на выборах в ДНР составила почти 60%

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Явка избирателей на выборах в ДНР по итогам первого дня голосования составила почти 60%, заявил глава местного избиркома Владимир Высоцкий.

"Сегодня на выборах депутатов Народного совета ДНР предварительная явка избирателей составила 59,04%. А на выборах депутатов донецкого городского совета предварительная явка на сегодняшний день составила 56,1%", - заявил Высоцкий на брифинге.

Ранее в избиркоме ДНР заявили, что к утру 8 сентября в регионе открылись 615 избирательных участков. На местных выборах должны проголосовать порядка двух миллионов избирателей.

ДНР
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