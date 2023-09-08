Явка на выборах в ДНР составила почти 60%

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Явка избирателей на выборах в ДНР по итогам первого дня голосования составила почти 60%, заявил глава местного избиркома Владимир Высоцкий.

"Сегодня на выборах депутатов Народного совета ДНР предварительная явка избирателей составила 59,04%. А на выборах депутатов донецкого городского совета предварительная явка на сегодняшний день составила 56,1%", - заявил Высоцкий на брифинге.

Ранее в избиркоме ДНР заявили, что к утру 8 сентября в регионе открылись 615 избирательных участков. На местных выборах должны проголосовать порядка двух миллионов избирателей.