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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:34

Губернатор Севастополя пообещал устранить дефицит дизтоплива на АЗС в субботу

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Поставка дизельного топлива на автозаправки Севастополя ожидается в субботу, дефицит в рознице будет устранен в течение дня, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"По ситуации с дизельным топливом. В Севастополе действительно возникли на ряде автозаправок перебои с этим видом топлива из-за логистических проблем. Сейчас бензовозы уже в Керчи, в течение сегодняшнего дня дизель должен появится на тех заправках, где вчера топливо отсутствовало", - написал он в телеграм-канале.

Развожаев отметил, что первый замгубернатора Алексей Парикин контролирует ситуацию и контактирует с владельцами АЗС.

"В ближайшее время ситуация с логистикой должна улучшиться, также должно произойти увеличение лимитов продажи топлива на бирже, ожидаем, что это поможет стабилизироваться ценам на топливо в рознице", - написал Развожаев.

Губернатор подчеркнул, что вопрос поставок топлива в Севастополь обсуждал на неделе с министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым в Москве.

Севастополь Михаил Развожаев АЗС
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