Из-за роста спроса "ЛУКОЙЛ" увеличил на 30% поставки дизтоплива на волгоградские АЗС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт" (100%-я "дочка" ПАО "ЛУКОЙЛ") увеличило отгрузку дизельного топлива на автозаправки Волгоградской области на 30% для удовлетворения повышенного спроса, возникшего из-за транзитного транспорта, сообщил региональный комитет промышленной политики, торговли и ТЭК.

"В регионе достаточное количество дизельного топлива, потребность полностью покрывает местное производство - Волгоградский НПЗ. Однако на АЗС региона в настоящее время увеличились заправки соляркой транзитного транспорта. По мнению экспертов, это может быть связано с перебоями в соседних регионах", - говорится в сообщении.

Чтобы удовлетворить возросший спрос, "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт" увеличил отгрузку дизельного топлива на АЗС региона, а также нефтебазой привлечены дополнительные бензовозы.

"Ожидается стабилизация ситуации в ближайшее время, что касается бензинов всех марок, то все заправки сети им обеспечены", - отмечается в сообщении.