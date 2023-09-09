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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Минобороны заявило о срыве попытки Украины высадить десант на Тендровской косе

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные заявили о срыве попытки ВСУ провести десантирование на Тендровской косе (остров вблизи юго-западного побережья Черного моря, Херсонская область).

"В ходе выполнения боевых задач предотвращена попытка высадки десанта противника в районе острова Тендровская коса", - сказал в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На херсонском направлении основные усилия были сосредоточены на огневом поражении живой силы ВСУ, недопущении высадки на острова в русле реки Днепр, а также ведении контрбатарейной борьбы", - сообщил он.

По словам Конашенкова, за неделю на херсонском направлении уничтожены пять украинских диверсионно-разведывательных групп.

Как сообщил представитель Минобороны, "на данном направлении уничтожено до 355 украинских военнослужащих ВСУ, танк, 32 автомобиля, а также двенадцать орудий полевой артиллерии".

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 сентября 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ Херсонская область Чёрное море
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