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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Российские военные сообщили об авиаударах по живой силе и бронетехнике ВСУ

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В российской группировке войск "Юг" сообщили об авиаударах по подразделениям украинской армии в Спорном, Белогоровке, Клещеевке, Богдановке, Андреевке, Раздоловке, Новгородском и Авдеевке.

"Оперативно-тактической авиацией Южной группировки войск нанесены удары по скоплению вооружений и военной техники 114-й бригады территориальной обороны ВСУ, командно-наблюдательным пунктам 77-й, 93-й аэромобильных бригад. Штурмовой и армейской авиацией группировки войск уничтожен склад с боеприпасами 28-й мотопехотной бригады", - сказал во вторник начальник пресс-центра группировки "Юг" Георгий Минесашвили.

По его данным, артиллерией группировки также уничтожены пункт временной дислокации подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады в Парасковиевке, пять пикапов, два блиндажа, позиция гранатометного расчета АГС в Веселом, в Верхнекаменском, в Белогоровке, в Первомайском.

"В ходе контрбатарейной борьбы враг утратил восемь автомобилей, гаубицы Д-30 и МСТБ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, пять минометов 120 калибра, склад с боеприпасами в Новгородском, Георгиевке, Ильинке, Переездном, Ново-Калиново, Артемово, Красногоровке", - привел данные Минесашвили.

"Расчетами тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" нанесено огневое поражение по скоплениям живой силы противника в Клещеевке и в Малоильиновке, дронами уничтожен блиндаж противника в Васюковке", - сказал представитель группировки "Юг".

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 сентября 2023 годаВоенная операция на Украине
Россия Украина
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