Действующий глава Кузбасса Цивилев лидирует на выборах губернатора региона
Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Действующий губернатор Кузбасса Сергей Цивилев лидирует на выборах губернатора Кемеровской области с 86,93% голосов по результатам обработки 2,6% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.
Согласно первым данным Центризбиркома, кандидат от КПРФ Екатерина Грунтовая находится на втором месте с 4,51% голосов.
На третьем месте находится кандидат от ЛДПР Станислав Карпов с 3,98% голосов.
Четвертое место занимает выдвинутый партией "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Юрий Скворцов с 3,04% голосов.
По данным пресс-службы регионального избиркома, явка на 18:00 (14:00 мск) в Кузбассе составила 79%.