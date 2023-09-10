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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Действующий глава Кузбасса Цивилев лидирует на выборах губернатора региона

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Действующий губернатор Кузбасса Сергей Цивилев лидирует на выборах губернатора Кемеровской области с 86,93% голосов по результатам обработки 2,6% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

Согласно первым данным Центризбиркома, кандидат от КПРФ Екатерина Грунтовая находится на втором месте с 4,51% голосов.

На третьем месте находится кандидат от ЛДПР Станислав Карпов с 3,98% голосов.

Четвертое место занимает выдвинутый партией "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Юрий Скворцов с 3,04% голосов.

По данным пресс-службы регионального избиркома, явка на 18:00 (14:00 мск) в Кузбассе составила 79%.

Кузбасс Сергей Цивилев Кемеровская область
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