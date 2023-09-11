Действующий губернатор Кузбасса Цивилев переизбрался с 85,24% голосов

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Действующий глава Кузбасса Сергей Цивилев лидирует на выборах губернатора региона с 85,24% голосов по результатам обработки всех протоколов, следует из данных Центризбиркома.

Кандидат от КПРФ Екатерина Грунтовая - на втором месте с 5,07% голосов. Кандидат от ЛДПР Станислав Карпов набрал 4,55%, выдвинутый партией "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - Юрий Скворцов с 3,56% голосов.

По данным на 18:00 10 сентября явка на выборах в Кемеровской области составила 79%.