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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

РКН за 2 года заблокировал более 2 тыс. материалов и сайтов иноагентов без маркировки

РКН за 2 года заблокировал более 2 тыс. материалов и сайтов иноагентов без маркировки
Фото: Getty Images

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор в предыдущие два года заблокировал свыше 2 тыс. материалов и сайтов нежелательных организаций и иноагентов за отсутствие маркировки и оштрафовал их на общую сумму более 233 млн руб, сообщил начальник управления ведомства Евгений Зайцев.

"В предыдущие два года нами заблокировано более 2 тыс. материалов и сайтов отдельных нежелательных организаций, а также иноагентов за отсутствие маркировки в распространяемых ими материалах, наложены штрафы более 233 млн руб", - сказал Зайцев в информцентре ЦИК РФ в воскресенье.

Он руководит управлением контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора.

Роскомнадзор Евгений Зайцев РКН
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