РКН в 2023 году заблокировал более 670 тыс. запрещенных материалов

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) заблокировал в 2023 году более 670 тысяч запрещенных материалов, что на 1% больше, чем годом ранее, в то же время число фейков о ВС РФ, доступ к которым был заблокирован, упало почти вдвое, следует из данных, представленных ведомством в пятницу.

"За 2023 год Роскомнадзор совместно с профильными ведомствами заблокировал либо удалил 670 200 материалов, сайтов и их отдельных страниц с запрещенной законом информацией", - говорится в сообщении.

На 2% снизилось количество заблокированных ресурсов на основании решений судов и уполномоченных органов госвласти, а также требований Генпрокуратуры - доступ был ограничен к 558 тыс. страницам и сайтам. В то же время по сравнению с 2022 годом на 14% выросло число заблокированных в оперативном порядке при взаимодействии с администрациями соцсетей и интернет-площадок ресурсов без их внесения в реестр запрещенной информации. Их количество составило 112 тыс.

Количество материалов с фейками о Вооруженных силах РФ, которые были удалены или заблокированы в прошлом году, упало почти вдвое по сравнению с 2022 годом: 73,5 тыс. против 129,4 тыс. годом ранее, когда эта норма появилась в российском законодательстве.

Вместе с тем заметно выросло число заблокированных материалах об азартных играх: до 113 тыс. против 84,1 тыс. в 2022 году.

Также до 84,7 тыс. в 2023 году выросло количество материалов, заблокированных за детскую порнографию (в 2022 году их было 68,4 тыс.), до 134,7 тыс. - с так называемым пронаркотическим контентом (против 94,3 тыс. годом ранее).

Выросло и количество заблокированных материалов, посвященных вовлечению несовершеннолетних в совершение противоправных действий - с 20,7 тыс. в 2022 году до 28,4 тыс. в 2023 году.

Вместе с тем число заблокированных или удаленных материалов с информацией о способах совершения самоубийства снизилось за год до 36,6 тыс. В 2022 году их было 62,4 тыс., сообщили в РКН.

За нелегальную продажу алкоголя было заблокировано 6,9 тыс. материалов - столько же, сколько и в прошлом году, а лекарств - 35,3 тыс. (в 2022 году было 21,8 тыс.).

По статье о пропаганде ЛГБТ в России было заблокировано 19,3 тыс. материалов, говорится в сообщении РКН.