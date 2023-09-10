Действующий губернатор Ивановской области Воскресенский лидирует на выборах

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - На выборах губернатора Ивановской области по результатам обработки 9,96% протоколов с результатом 80,86% лидирует действующий губернатор Станислав Воскресенский от партии "Единая Россия", следует из данных ЦИК России.

За Александра Бойко (КПРФ) свои голоса отдали 7,2% избирателей, за Александра Орехова ("Коммунисты России")- 2,56%, за Павла Попова ("Справедливая Россия- За правду) - 2,95%, за Дмитрия Шевякина (ЛДПР) - 4,78%.

Явка избирателей на выборах по состоянию на 18:00 воскресенья составила 32,37%.

Как сообщалось, на должность губернатора Ивановской области претендуют пять кандидатов: действующий губернатор Станислав Воскресенский. выдвинутый региональным отделением "Единой России"; депутат гордумы Кинешмы, инженер-программист в ООО "РМ-маркет" Александр Орехов от реготделения "Коммунистической партии коммунисты России"; депутат Ивановской облдумы, бенефициар и руководитель ООО "Ткацкая фабрика" Павел Попов, выдвинутый реготделением партии "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду"; зампредседателя Ивановской облдумы Дмитрий Шелякин от реготделения ЛДПР и руководитель фракции КПРФ Ивановской облдумы Александр Бойко, выдвинутый реготделением своей партии.