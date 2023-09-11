Костин предлагает ограничения на зарубежные переводы в рублях как меру борьбы с ослаблением курса

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Одной из мер для снижения волатильности на валютном рынке может стать введение лимитов на перевод за рубеж средств в рублях, порог можно установить на уровне, равном валютным ограничениям - $1 млн, считает президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин.

"Надо понимать, что мы живем не в мирное время. Нужны какие-то дополнительные действия к тому, что мы привыкли делать. К примеру, остаются лазейки. Допустим, вы решили перевести деньги за рубеж: введены ограничения на $1 млн в месяц, а по рублям - переводите, сколько хотите. Что получается дальше? Вы перевели миллиард в Армению, и он тут же возвращается в обмен на доллары. Вот эту возможность надо закрыть", - сообщил Костин в интервью РБК в преддверии Восточного экономического форума.

По его мнению, порог на максимальную сумму перевода средств в рублях можно было бы установить в размере 100 млн рублей.

Глава ВТБ предположил, что Банк России рассматривает этот вариант наряду с другими опциями. "Это будет зависеть, мне кажется, от развития ситуации с рублем", - отметил он.

Костин подчеркнул, что есть и ряд других мер для снижения волатильности на валютном рынке. Например, правительство предлагает более жесткий валютный контроль ввести.

Ограничения на перевод валюты за рубеж действуют до 30 сентября 2023 года. Так, граждане России и физические лица - резиденты из дружественных стран могут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн (или эквивалент в другой иностранной валюте).

Стабилизировать ситуацию на валютном рынке также позволит увеличение Банком России продажи юаней в рамках инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), считает глава ВТБ. ЦБ с 14 по 22 сентября 2023 года продаст на рынке валюту объемом 150 млрд рублей, ежедневный объем продаж вырастет до 21,4 млрд рублей с 2,3 млрд рублей.

"Сначала ЦБ приостановил покупку валюты по бюджетному правилу, а теперь будет продавать юани по мере расходования ФНБ и плюс сделает интервенцию на 150 млрд рублей. ЦБ должен сейчас дать по рукам спекулянтам, потому что рынок играет против рубля", - заявил Костин.

Он напомнил, что Банк России также повысил ключевую ставку (с 15 августа сразу на 350 базисных пунктов - до 12,0% годовых). "ЦБ уже поднял ставку ключевую ставку и поднимет, может быть, еще раз. Эти меры должны повлиять (на рубль - ИФ) - не повлияют, уверен, будут найдены другие меры", - предположил глава ВТБ.

Костин не разделяет мнение бывшего главы банка "Открытия" Михаила Задорнова, что один из ключевых факторов ослабления рубля - это "зависшие" рупии (за поставку экспортерами товаров в Индию).

"Во-первых, по нашим оценкам, уже относительно небольшая часть рупий зависла. А во-вторых, сейчас и мы, и Сбер, и другие делаем конверсию рупии-рубли", - сообщил глава ВТБ.

"В юанях торговые сделки проводятся. Но идет и прямая конверсия рупия-рубль. У нас обычно используются посредники из Индии, из Эмиратов. Там определенная комиссия берется, дисконт, но, в принципе, объемы уже большие. Мы, каждый (банк - ИФ), можем уже на суммы сотни миллиардов рублей переваривать за год. Поэтому тема рассасывается, этот не фактор влияния (на курс рубля - ИФ) на сегодня. У многих наших клиентов вроде и не осталось рупий", - заявил Костин.

Он подчеркнул, что по-прежнему значительная часть торговых операций России и Индии проводится в "недружественных" валютах. Для полного перехода на расчеты в национальных валютах между двумя странами потребуются дополнительные усилия для решения этой проблемы, считает банкир.