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В ЦБ подтвердили обсуждение идеи ограничить зарубежные переводы в рублях

Дискуссия о трансформации валютного регулирования началась, обсуждаются разные варианты

В ЦБ подтвердили обсуждение идеи ограничить зарубежные переводы в рублях
Фото: Алексей Кузнецов/"Интерфакс"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Дискуссия о трансформации валютного регулирования началась, обсуждаются разные элементы, сообщил на сессии ВЭФ статс-секретарь, заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов.

"Что-то из того, что сейчас уже сделано, наверное, найдет свое закрепление в качестве постоянно действующих элементов будущей создаваемой системы валютного регулирования. Что будет в контурах этой системы? Дискуссия уже началась", - сказал он.

Президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин ранее в качестве одной из мер по снижению волатильности на валютном рынке предложил ввести лимиты на перевод за рубеж средств в рублях. Порог можно установить на уровне, равном валютным ограничениям - $1 млн, сказал он РБК.

Гузнов отметил, что это предложение обсуждается. "Тоже один из элементов этой дискуссии. Она действительно ведется", - заявил он.

Позднее он сказал журналистам в кулуарах форума, что эту идею еще предстоит проанализировать.

"Так как речь идет об определенной оценке движения капитала - рубли переводятся за рубеж, потом возвращаются в Россию, идут на биржу, валюта покупается и идет за рубеж - это требует оценки, анализа по объемам, по тому, насколько этот механизм действительно задействован и так далее", - сообщил зампред ЦБ.

Он подчеркнул, что одни риски могут быть купированы, но могут возникнуть другие риски - все это нужно взвешивать.

"Время для того, чтобы переосмыслить существующую систему валютных ограничений, точнее снять их - ограничения, наступило", - заявил Гузнов.

Ряд мер валютного контроля сейчас требует донастройки, отметил он. "Эту дискуссию вполне обоснованно провести. Уже и время назрело для того, чтобы это сделать", - сказал Гузнов на сессии.

При этом для ЦБ важно и обеспечить гибкость расчетов, и сохранить финансовую стабильность, добавил он.

Ранее сообщалось, что Минфин занимает консервативную позицию в отношении мер валютного контроля, ЦБ более либеральную.

"Раньше Центральный банк был очень жестким последователем отстаивания темы валютного контроля. Мы, наоборот, Минфин был более либерален. Сейчас поменялось: мы за более жесткие меры в отношении контроля за потоками, поскольку ситуация известна (ослабление курса рубля - ИФ). Центральный банк, наоборот, здесь занял либеральную позицию. Ничего страшного. Мы все равно, уверен, найдем совместное решение и сблизимся", - говорил 1 сентября министр финансов Антон Силуанов. По его словам, Минфин и ЦБ ищут консенсус в этом вопросе.

Алексей Гузнов Андрей Костин Антон Силуанов ВТБ Минфин Банк России
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