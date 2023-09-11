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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Никитин побеждает на выборах губернатора Нижегородской области после обработки более 99% протоколов

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Действующий губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по результатам обработки 99,32% протоколов набирает 82,97% голосов, следует из данных ЦИК РФ.

На втором месте - вице-спикер нижегородского Заксобрания Владислав Егоров (КПРФ) с 9,9%.

Пенсионер Александр Быков ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") набирает 1,97% голосов, руководитель ИТ-проектов ООО "ГЛОБУС-ИТ" Илья Померанцев ("Гражданская Сила") 1,47%, заместитель генерального директора ООО "Волгаспецстрой", депутат нижегородского Заксобрания Владислав Атмахов (ЛДПР) - 2,92%.

Явка на 18:00 мск составила 49,85%.

На прошлых выборах нижегородского губернатора, 9 сентября 2018 года, победу одержал Никитин, набрав 67,75% голосов.

Глеб Никитин Нижегородская область
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