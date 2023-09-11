Действующий нижегородский губернатор Никитин лидирует на выборах с 82,82%
Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Действующий губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ("Единая Россия") по результатам обработки 100% протоколов набирает 82,82% голосов, следует из данных ЦИК РФ.
На втором месте - вице-спикер нижегородского Заксобрания Владислав Егоров (КПРФ) с 9,67%.
Пенсионер Александр Быков ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") набирает 1,97% голосов, руководитель ИТ-проектов ООО "ГЛОБУС-ИТ" Илья Померанцев ("Гражданская Сила") 1,73%, заместитель генерального директора ООО "Волгаспецстрой", депутат нижегородского Заксобрания Владислав Атмахов (ЛДПР) - 3,08%.
Явка на 18:00 по Москве составила 49,85%.
На прошлых выборах нижегородского губернатора, 9 сентября 2018 года, победу одержал Никитин, набрав 67,75% голосов.