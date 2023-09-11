Завод СПГ "Сахалина-2" возобновил работу после профилактики

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Производственный комплекс ООО "Сахалинская энергия" (оператор СРП-проекта "Сахалин-2") возобновил работу после профилактических операций, сообщил журналистам заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов.

"Работает. В полный рост", - отметил он.

Плановый ремонт на проекте начался в июле. Ремонтные работы охватили производственные объекты всей газовой цепочки проекта.

В рамках "Сахалина-2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа. Завод СПГ-проекта "Сахалин-2" в Пригородном (юг Сахалина) введен в эксплуатацию в феврале 2009 года, в 2010 году вышел на полную проектную мощность - 9,6 млн тонн СПГ в год. В дальнейшем программа оптимизации работы позволила увеличить его производительность на 20%, до 11,5 млн т.

В прошлом году компания отгрузила порядка 11,5 млн тонн СПГ (в 2021 году - 10,41 млн тонн). Поставки СПГ осуществлялись в Японию (60,6% всех отгрузок), Южную Корею (15,8%), КНР (17,9%), Тайвань (4,5%) и в Индонезию (1,2%). Поставки в Китай увеличились по сравнению с предыдущим годом, а в Индонезию сахалинский СПГ был поставлен впервые в истории продаж.

Оператор проекта - ООО "Сахалинская энергия", совладельцами которого являются "Газпром", Mitsui и Mitsubishi.