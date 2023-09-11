Правительство РФ в октябре обсудит новые меры по развитию Дальнего Востока

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Правительство России в следующем месяце обсудит новые меры по развитию Дальнего Востока, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

"В октябре в правительстве РФ под руководством Михаила Владимировича Мишустина пройдет стратегическая сессия, на которой обсудим следующие шаги, меры правительства по развитию Дальнего Востока", - сказал Трутнев в понедельник на сессии "Открытый Дальний Восток в мировой экономике: достижения и планы на будущее".

По словам Трутнева, продолжается работа над созданием территории опережающего развития (ТОР) "Международная".

"Уже сегодня идет работа над создания ТОР "Международная", это должен быть новый формат, который максимально адаптирован под те потребности, которые существуют у сотрудничающих с нами окружающих стран", - сказал он.

Также создан формат ТОР "Патриотическая", в рамках которой поддерживается производство необходимой продукции двойного назначения, добавил полпред.

Трутнев добавил, что за последние 10 лет "сформирована целостная система поддержки развития макрорегиона", принято 75 федеральных законов. На Дальнем Востоке заработали территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, появились такие механизмы, как "дальневосточный гектар", дальневосточная ипотека", электронная виза.

"Мы привлекли в макрорегион более 3,4 трлн рублей инвестиций, построили 673 предприятия, создано 125 тыс. высокооплачиваемых и высококвалифицированных рабочих мест", - сказал Трутнев.