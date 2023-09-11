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Сбербанк с начала 2023г профинансировал сделки M&A на сумму свыше 500 млрд рублей

Сбербанк с начала 2023г профинансировал сделки M&A на сумму свыше 500 млрд рублей
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк с начала 2023 года профинансировал сделки по слиянию и поглощению (M&A) компаний на сумму свыше 500 млрд рублей, сообщил журналистам зампред правления банка Анатолий Попов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Помимо кредитов, для M&A финансирования активно используются продукты акционерного и мезонинного финансирования", - сказал Попов.

Объем подписанных мезонинных сделок в Сбербанке с начала 2023 года составил 472 млрд рублей, портфель мезонниных сделок сейчас превышает 690 млрд рублей, добавил зампред.

Попов в середине июня 2023 года сообщал, что Сбербанк профинансировал сделки M&A на сумму свыше 220 млрд рублей.

Зампред Сбербанка на прошлой неделе заявил, что кредитная организация помогает клиентам в заполнении освободившихся рыночных ниш в связи с уходом иностранных игроков с российского рынка. "Обсуждается большое количество сделок (по выкупу российских активов у иностранных игроков - ИФ), их десятки. Назвать какие-то конкретно мы не можем, потому что у нас NDA (non-disclosure agreement, соглашение о неразглашении) и ряд других моментов. Эти сделки обсуждаются, они постоянно уточняются, но до реализации доходит немного, в том числе из-за того, что они могут оказывать влияние на курс рубля", - сообщил Попов в интервью "Интерфаксу".

Анатолий Попов Сбербанк России
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