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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Сбербанк планирует открыть второй филиал в Индии в начале октября

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк планирует открыть филиал в Мумбаи (Индия) в начале октября, сообщил журналистам зампред правления банка Анатолий Попов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"В настоящее время уже подобрано помещение, сделан ремонт, идет найм персонала. Полноценное открытие офиса планируется в начале октября. В офисе будет представлен полный комплекс услуг для корпоративных клиентов", - сказал Попов.

Сбербанк осенью 2022 года получил разрешение регулятора Индии на открытие второго филиала в этой стране, в городе Мумбаи.

Филиал Сбербанка в Нью-Дели (Индия) работает с 2010 года и оказывает широкий спектр финансовых услуг.

Сбербанк создает IT-подразделение в Бангалоре (Индия).

"На текущий момент получено согласование Индийского ЦБ о возможности открытия IT-офиса Сбера в Бангалоре. Ведутся переговоры об аренде рабочих помещений и поиск сотрудников на местном рынке. На первом этапе IT-хаб будет закрывать потребности Сбера в разработке для Индийского филиала. На данный момент открытие аналогичных офисов в других странах не рассматривается", - заявил Попов.

Анатолий Попов ВЭФ Сбербанк
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