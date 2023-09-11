Самолет выкатился за пределы полосы в аэропорту Магадана
Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Самолет А-12 RA-11868 в понедельник выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Магадана, сообщил журналистам представитель АО "Аэропорт Магадан".
"В понедельник в 9:41 по местному времени у воздушного судна, выполнявшего рейс 9298 Магадан-Кепервеем, при взлете в начале разбега произошел отказ первого двигателя, из-за чего самолет выкатился на северную боковую полосу безопасности", - сказал представитель аэропорта. Выполнена буксировка самолета.
В 13:00 часов аэропорт откроется для полетов.