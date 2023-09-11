Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Самолет выкатился за пределы полосы в аэропорту Магадана

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Самолет А-12 RA-11868 в понедельник выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Магадана, сообщил журналистам представитель АО "Аэропорт Магадан".

"В понедельник в 9:41 по местному времени у воздушного судна, выполнявшего рейс 9298 Магадан-Кепервеем, при взлете в начале разбега произошел отказ первого двигателя, из-за чего самолет выкатился на северную боковую полосу безопасности", - сказал представитель аэропорта. Выполнена буксировка самолета.

В 13:00 часов аэропорт откроется для полетов.

Магадан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аэропорт Магадана заработал в штатном режиме после инцидента с самолетом

Сбербанк с начала 2023г профинансировал сделки M&A на сумму свыше 500 млрд рублей

Сбербанк с начала 2023г профинансировал сделки M&A на сумму свыше 500 млрд рублей

Минэнерго ожидает улучшения ситуации с топливом в ближайшие дни

Глава ВТБ сообщил, что банк поможет найти необходимые инвестиции для судостроения

Глава ВТБ сообщил, что банк поможет найти необходимые инвестиции для судостроения

Действующий губернатор Подмосковья после обработки почти 93% протоколов набирает 83,71% голосов

Российские военные сообщили о поражении двух украинских дронов в Белгородской области

Действующие губернаторы четырех регионов ЦФО лидируют на выборах глав регионов

"Единая Россия" набрала 74,42% голосов на выборах депутатов городского округа Луганска

Действующий губернатор Самарской области Азаров набирает около 85% голосов

Действующий губернатор Самарской области Азаров набирает около 85% голосов

Избирком сообщил, что "Единая Россия" получила 83% голосов на выборах в запорожское Заксобрание

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });