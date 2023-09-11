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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Аэропорт Магадана заработал в штатном режиме после инцидента с самолетом

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорт Магадана, где в понедельник утром за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет, работает в обычном режиме, сообщил журналистам представитель аэропорта.

"Аэропорт работает в штатном режиме", - сказал он, уточнив, что самолет выполнял грузовой рейс.

Как сообщалось, в понедельник в 9:41 по местному времени у воздушного судна А-12 RA-11868, выполнявшего рейс 9298 Магадан-Кепервеем, при взлете в начале разбега произошел отказ первого двигателя, из-за чего самолет выкатился на северную боковую полосу безопасности.

Магадан
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