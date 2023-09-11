РЖД предлагают добавить к грузовым тарифам на 2024 год 1% за транспортную безопасность

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" предлагает включить транспортную безопасность в грузовой ж/д тариф на 2024 год, заявил глава компании Олег Белозеров на сессии в ходе ВЭФ-2023.

"По следующему году мы планируем, что будет базовая индексация традиционно. Правительство приняло решение, что нам нужен определенный дополнительный индекс на то, чтобы проводить опережающим темпом капитальный ремонт. Это уже несколько лет специальная программа, по которой мы тоже отчитываемся, за то, что мы делаем, чтобы не ухудшалось, а улучшалось состояние инфраструктуры", - сообщил топ-менеджер.

"Но мы предполагаем, что ситуация сейчас такова, что есть один элемент, который не был учтен у нас в тарифах. Это транспортная безопасность. Сейчас ей уделяется особое внимание. Ключевой элемент железных дорог - надежность и еще больше безопасность. Может быть, 1% в следующем году будет добавлен к базовому проценту по перевозке", - сказал Белозеров.

Как сообщалось, грузовые железнодорожные тарифы выросли в РФ с 1 января 2023 года на 8%. Индексация грузовых тарифов в 2024 году составит 7,1%, в 2025 году - 4,6%.