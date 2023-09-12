В РЖД спрогнозировали рост погрузки в сентябре и октябре

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Рост погрузки на сети РЖД в сентябре ожидается на уровне 0,1% год к году, в октябре также прогнозируется рост, сообщил "Интерфаксу" замглавы компании Алексей Шило.

"Планы на сентябрь известны: месяц только начался, поэтому планы пока не меняли - плюс 0,1% к прошлому году. Рассчитываем, что этот объем мы выполним", - сказал он агентству в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2023).

В октябре ожидается также рост год к году, добавил он, не уточнив динамику.

"У нас завершаются ремонтные работы, будет график пассажирских поездов уже меньше. Рассчитываем, что объемы будут расти", - сказал Шило.

"По году планируем погрузку на уровне плюс 0,8%", - напомнил он.