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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

В РЖД спрогнозировали рост погрузки в сентябре и октябре

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Рост погрузки на сети РЖД в сентябре ожидается на уровне 0,1% год к году, в октябре также прогнозируется рост, сообщил "Интерфаксу" замглавы компании Алексей Шило.

"Планы на сентябрь известны: месяц только начался, поэтому планы пока не меняли - плюс 0,1% к прошлому году. Рассчитываем, что этот объем мы выполним", - сказал он агентству в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2023).

В октябре ожидается также рост год к году, добавил он, не уточнив динамику.

"У нас завершаются ремонтные работы, будет график пассажирских поездов уже меньше. Рассчитываем, что объемы будут расти", - сказал Шило.

"По году планируем погрузку на уровне плюс 0,8%", - напомнил он.

РЖД Алексей Шилов
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