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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Минпромторг РФ допускает, что металлургам будут предъявлены штрафы по делу ФАС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в рамках дела металлургов выставила штрафы, исходя из минимального размера, возможно, НЛМК, ММК и "Северстали" придется их заплатить, однако рассмотрение дела ещё продолжается, заявил журналистам заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"Оно ("дело металлургов" - ИФ) находится в достаточно активной стадии. Сегодня Федеральная антимонопольная служба в принципе предъявила им претензии, исходя из минимального размера", - сообщил он в кулуарах Восточного экономического форума.

Отвечая на вопрос, придется ли компаниям все же выплачивать штраф, Евтухов сказал: "Потенциально он возможен".

В конце июля глава ФАС Максим Шаскольский говорил "Интерфаксу", что ведомство продолжает обсуждать условия мирового соглашения по "делу металлургов".

В начале года ФАС подтвердила, что согласна заключить мировое соглашение с металлургами "на фоне существенного ухудшения финансового положения этих компаний из-за введения ограничительных мер иностранными государствами". Как стало известно позднее, в качестве одного из условий ведомство предлагало установить потолок цен на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке, взяв в качестве базиса стоимость металла в 2019 году, которая будет варьироваться в прямой зависимости от динамики затрат компании на железорудное сырье и концентрат коксующегося угля. Такой price cap предлагалось установить до февраля 2025 года, говорил "Интерфаксу" источник в металлургической отрасли.

ФАС в феврале 2022 года признала НЛМК, ММК и "Северсталь" нарушившими антимонопольное законодательство на рынке металлопроката. "С января 2021 года компании установили и поддерживали монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке", - заявляло ведомство, отмечая, что рост цен на горячекатаный прокат на внутреннем рынке в 2021 году "был не в полной мере обусловлен рыночными факторами". Всем трем компаниям были выданы предписания прекратить злоупотреблять доминирующим положением и совершить действия, направленные на обеспечение конкуренции. Металлурги сразу же после публикации решения ФАС заявили, что не согласны с ним, и позднее подали судебные иски, оспаривающие предписания ведомства.

По законодательству размер штрафа для металлургов может составить от 1% до 15% от выручки. Шаскольский ранее говорил, что при расчете штрафа будет браться выручка за 2020 год. Аналитики ВТБ в феврале 2022 года предполагали, что максимальный размер штрафа, скорее всего, не превысит 2% от выручки и составит для "Северстали" и ММК $130-140 млн, а для НЛМК - $100-150 млн. Собеседники "Интерфакса" ранее говорили, что при выполнении металлургами предложенных ФАС условий мирового соглашения ведомство готово рассматривать возможность наложения минимального штрафа.

Виктор Евтухов Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
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