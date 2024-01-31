Суд перенес на март заседание по тяжбе НЛМК и ФАС в связи с "делом металлургов"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы перенес рассмотрение дела по иску ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" о признании незаконными решения Федеральной антимонопольной службы о наличии коллективного доминирования и предписания ФАС.

Согласно картотеке арбитражных дел, следующее заседание назначено на 20 марта 2024 года, В ноябре 2023 года рассмотрение дела было перенесено на конец января в связи с заявленным сторонами ходатайством о возможном урегулировании спора мирным путем.

Рассмотрение второго дела по иску НЛМК об оспаривании размера штрафа, наложенного ФАС по "делу металлургов", которое было назначено на вторник, 30 января, приостановлено.

ФАС в феврале 2022 года признала компанию нарушившей антимонопольное законодательство. Ведомство установило, что НЛМК, наряду с "Северсталью" и "Магнитогорским металлургическим комбинатом", установила и поддерживала монопольно высокую цену на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке. Рост цен на горячекатаный прокат происходил более быстрыми темпами, чем рост себестоимости, установила антимонопольная служба. Согласно источнику, знакомому с ходом судебного разбирательства, в рамках административного производства компании был назначен штраф в размере 6,4 млрд рублей.

В январе 2024 года Арбитражный суд Москвы признал законными решение, предписание и штраф ФАС в размере 8,7 млрд рублей в отношении "Северстали" по "делу металлургов". В компании заявили, что не согласны с решением суда, планируют его оспаривать в вышестоящей инстанции.

Рассмотрение дела по иску ММК, который оспаривает штраф (8 млрд рублей) и решение ФАС, назначено на 12 февраля.