Еn+ Group может вложить 60 млрд рублей в строительство ветропарка на 1 ГВт в Приамурье

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Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Еn+ Group, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и Амурская область подписали соглашение о сотрудничестве при создании ветропарка в Амурской области с объемом инвестиций в 60 млрд рублей, сообщает пресс-служба полпредства в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

Документ подписан в рамках Восточного экономического форума в присутствии вице-премьера РФ - полпреда в ДФО Юрия Трутнева. Участники соглашения намерены взаимодействовать при оценке природно-климатических условий и проработке проекта с использованием инструментов государственной поддержки. Ветропарк мощностью 1,058 ГВт планируется создать в Белогорском районе Амурской области.

"Дальневосточные регионы активно внедряют альтернативные источники энергии. Конечно, пока солнце и ветер не способны полностью заменить традиционные уголь и мазут. Но во многих случаях основанная на их энергии генерация дает дополнительные энергетические мощности", - цитируется в сообщении Трутнев.

Подписи под соглашением поставили операционный директор Еn+ Group Михаил Хардиков, заместитель председателя правительства Амурской области Павел Пузанов и генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев.

"Приамурье - лидер по производству электроэнергии на Дальнем Востоке, при этом мы постоянно наращиваем генерацию в регионе. Сейчас фокус смещаем больше в сторону чистой энергии и возобновляемых источников. Готовится к строительству солнечная электростанция. Вместе с ветропарком это позволит создать полноценный энергетический кластер Амурской области с фокусом на новые технологии и чистую энергетику", - сказал Пузанов.

Сроки реализации проекта не уточняются.

Как сообщалось, весной Хардиков отмечал, что En+ (MOEX: ENPG) Group ожидает инвестиционных проектных предложений от Power China - партнера En+ по строительству ветропарка в Приамурье. Высота ветряков должна быть не меньше 120 метров. Планируется генерировать ежегодно около 3,5 млрд кВт.ч "зеленой" электроэнергии для последующего экспорта в Китай.

Power Construction Corporation of China Limited (Power China) - одна из крупнейших проектных и строительных компаний Китая. Компания занимает 65% рынка строительства ГЭС в Китае и более 50% мирового рынка строительства крупных и средних водохранилищ и гидроэлектростанций.

En+ Group - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания имеет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт.