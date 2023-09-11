В кабине упавшего в озеро в Вологодской области вертолета найден погибший

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Водолазы Вологодского областного управления МЧС нашли погибшего в кабине частного вертолета Robinsson, который 10 сентября упал в озеро Воже. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Ранее сообщалось, что в вертолете было три человека, двоих спасли. Водолазы начали искать третьего утром 11 сентября.

По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). В СК не исключили, что вертолет мог упасть из-за сильного снижения над водой.