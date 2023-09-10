МЧС сообщило о двух пострадавших при падении вертолета в озеро Воже

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Частный вертолет упал в озеро Воже в Вологодской области, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе регионального управления МЧС.

"В 17:55 сегодня поступило сообщение о падении вертолета марки Robinsson. На борту находились три человека, двое пострадали. Третьего ищут", - сказал собеседник агентства.

По его словам, находившиеся на борту летели с базы отдыха. Воздушное судно двигалось низко над водой. "Скорее всего, зацепили провода. Информации о полете не было", - добавили в МЧС.

Ранее в экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что при падении вертолета один человек погиб, двое спаслись и были госпитализированы.