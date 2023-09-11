Подписано соглашение о поставке дальневосточной "Авроре" 95 самолетов "Байкал"
рассматривается возможность использования средств ФНБ
Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК), дальневосточная авиакомпания "Аврора" и "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) подписали соглашение о намерениях по поставке 95 легкомоторных самолетов "Байкал".
Документ подписан в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), передал корреспондент "Интерфакса".
Планируется, что самолеты пополнят флот авиакомпании в 2026-2030 гг. и будут выполнены в различной комплектации: для пассажирских, транспортных перевозок, выполнения работ по авиалесоохране, санавиации. Для финансирования последующих твердых контрактов рассматривается возможность привлечения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), отметили в пресс-службе ГТЛК.
"Новые легкие универсальные самолеты ЛМС "Байкал" заменят морально устаревшие Ан-2, которые сейчас составляют почти половину флота на местных авиалиниях Дальнего Востока. "Байкалы" обеспечат принципиально новый уровень комфорта и безопасности для пассажиров, а также лучшую экономику перевозок. Поставка ГТЛК позволит расширить действующую на Дальнем Востоке маршрутную сеть, повысить качество авиационных услуг и нарастить пассажиропоток", - сообщил генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.
В начале этого года правительство утвердило паспорта инвестпроектов по поставке авиатехники с использованием средств ФНБ на общую сумму около 270 млрд руб. Почти 50 млрд руб. предназначены для передачи в 2024-2026 гг. 21 вертолета и 18 самолетов "Авроре", в том числе 10 "Байкалов". Поставлять технику будет ГТЛК.
"Байкал" - легкий многоцелевой самолет, предназначенный для использования на местных воздушных линиях и авиационных работ. Рассчитан на перевозку до 9 пассажиров или до 2000 кг груза на дальность 1500-3000 км. Может эксплуатироваться на грунтовых взлетно-посадочных полосах, предусмотрена возможность использования лыжного или поплавкового шасси.
Согласно программе развития авиатранспортной отрасли, первые поставки "Байкалов" ожидаются в 2024 году (5 единиц), всего до 2030 года должно быть произведено 154 таких самолета.