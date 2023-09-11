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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Авиакомпания "Аврора" и "Яковлев" договорились о поставках 10 самолетов МС-21

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Яковлев" (входит в "Ростеха") и дальневосточная авиакомпания "Аврора" на полях ВЭФ подписали соглашение о намерениях на поставку 10 самолетов МС-21 в период с 2027 по 2030 год. Об этом с церемонии подписания документа сообщил корреспондент "Интерфакса".

Соглашение закрепило основные условия сделки, которые впоследствии будут отражены в договорах поставки самолетов.

Первые два самолета планируется поставить до конца 2027 года.

В начале этого года правительство утвердило паспорта инвестпроектов по поставке авиатехники с использованием средств ФНБ на общую сумму около 270 млрд рублей. Почти 50 млрд рублей предназначены для передачи в 2024-2026 годах 21 вертолета и 18 самолетов "Авроре", в том числе восьми SJ-100 и 10 "Байкалов".

МС-21 Аврора Байкал ФНБ Яковлев
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