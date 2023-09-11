Пострадавший при нападении в школе в Ростовской области находится в реанимации

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Одного из пострадавших в результате нападения вооруженного ножом девятиклассника в школе хутора Красный Десант в Ростовской области прооперировали, сообщил министр здравоохранения региона Юрий Кобзев журналистам.

"Человек, который получил проникающие ранения, был доставлен в городскую клиническую больницу скорой помощи в Таганроге. Больной прооперирован, в настоящий момент находится в реанимации", - сказал Кобзев.

Министр отметил, что пациент находится в медикаментозном сне, он получил повреждения средней тяжести. Помощь была оказана своевременно, что "вызывает уверенность, что все закончится благополучно".

Остальным пострадавшим помощь была оказана на месте, сказал Кобзев.

Как сообщалось, утром 11 сентября в школе в хуторе Красный Десант Неклиновского района вооруженный ножом девятиклассник ранил ножом сотрудников и родственника одного из учащихся, он был задержан очевидцами. Никто из детей не пострадал.

В результате инцидента, по данным регионального СУ СКР, пострадали три человека. Двое из них получили ранения легкой степени тяжести. СКР проводит проверку.

Руководитель секретариата уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области Татьяна Княжева подтвердила "Интерфаксу" информацию о том, что занятия в данной школе продолжаются в обычном режиме.