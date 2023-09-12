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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Путин заявил, что рассчитывает на визит в Россию президента Лаоса в октябре

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президента Лаоса Тхонглуна Сисулита ждут в октябре с визитом в Россию, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я прошу вас передать самые теплые пожелания и привет президенту Лаоса. Надеемся увидеть его в России в октябре", - сказал Путин в ходе встречи с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту.

Он отметил, что отношения РФ и Лаоса развиваются по многим направлениям, в том числе в военной сфере.

"У нас развиваются гуманитарные связи, учатся студенты в наших вузах, в том числе на Дальнем Востоке. Проходят подготовку ваши медицинские специалисты. Продолжаются контакты по линии военных ведомств. Я уверен, что все это имеет хорошие перспективы развития", - заявил президент.

"Одна из проблем - финансовые расчеты. Сейчас поговорим об этом. Есть пути решения", - отметил Путин.

Владимир Путин Лаос Россия
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