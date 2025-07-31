По итогам переговоров президентов России и Лаоса предполагается обмен документами

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президенты России и Лаоса Владимир Путин и Тхонглун Сисулит по итогам переговоров в Кремле обменяются подписанными документами и сделают заявление для СМИ, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Сегодня Путин будет заниматься российско-лаосскими отношениями в рамках официального визита президента Лаосской Народно-Демократической Республики Сисулита. Сегодня состоится кремлевская часть этого визита. Будет беседа двух глав государств, потом общение продолжится в формате российско-лаосских переговоров, делегации будут принимать участие, - рассказал Песков. - Главы государств обменяются подписанными документами и сделают заявление для СМИ".

Далее, по его словам, Путин продолжит работу в Кремле в непубличном режиме.