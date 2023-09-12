Президент РФ не стал отвечать на вопрос об участии в предстоящих выборах

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не стал отвечать на вопрос о возможности его участия в предстоящих президентских выборах и предложил дождаться объявления даты голосования.

"У нас в соответствии с законом решение парламент должен принять в конце года. Когда решение будет принято, будет названа дата выборов, тогда и поговорим", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

Так он ответил на вопрос о том, принял ли он решение избираться на новый срок.