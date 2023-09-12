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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

Что произошло за день: вторник, 12 сентября

Выступление Путина на пленарном заседании ВЭФ, причины посадки самолета в поле в Новосибирской области, решения Литвы, Латвии и Финляндии по пропуску машин из РФ

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума. Президент РФ заявил, что не видит непреодолимых проблем с курсом рубля. Он негативно оценил работу Анатолия Чубайса во главе "Роснано" и призвал таких релокантов, как сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож, определиться, на чьей они стороне. Путин не стал отвечать на вопрос о планах по участию в выборах, сказав: "будет названа дата выборов, тогда и поговорим".

- Президент РФ заявил, что Украина потеряла в ходе контрнаступления 71,5 тысячи человек личного состава и 543 танка. Владимир Путин сказал в ходе пленарного заседания ВЭФ, что Россия не может прекратить боевые действия, пока Украина проводит контрнаступление.

- Пассажирский самолет "Уральских авиалиний" посадили в поле из-за нехватки топлива - такова приоритетная причина принятого решения по версии СКР. Аналогичную версию озвучил гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов. По его словам, на борту отказала гидравлика, а в таких случаях необходима более длинная взлетно-посадочная полоса, поэтому изначально было решено лететь в Новосибирск вместо Омска, но позднее стало понятно, что топлива не хватит.

- Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию. Во вторник утром на железнодорожной станции Хасан в Приморском крае его встречал глава Минприроды РФ Александр Козлов.

- Литва будет конфисковывать въезжающие в страну российские автомобили. Санкции будут распространяться на автомобили как с российской регистрацией, так и с российскими номерами. Латвия также запретила въезжать через пограничные пункты на автомобилях с российскими номерами. Между тем в Финляндии заявили, что не будут придерживаться соответствующей рекомендации Европейской комиссии.

- Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти инициировал расследование против Джо Байдена, итогом которого может стать объявление импичмента президенту США.

- Суд на три месяца продлил арест Игоря Стрелкова по делу о призывах к экстремизму.

- Сборная России по футболу ушла от поражения в матче с Катаром. Игра завершилась со счетом 1:1.

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